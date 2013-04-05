韩国称半岛局势或持续影响市场 必要时将采取应对举措

* 韩国企划财政部次官称，此次朝鲜事态影响可能持久

* 称必要时将采取快速应对举措

* 朝鲜警告“随时”与韩国爆发战争

* 紧张局势令本就低迷的韩国经济进一步承压

路透首尔4月5日 - 韩国企划财政部高层周五警告称，与朝鲜的紧张局势可能对市场产生持续影响，并誓言要确保稳定。朝韩僵局有可能对韩国经济造成额外拖累。

企划财政部高层在解决危机影响的紧急会议上承诺，若市场出现动荡，就要采取快速有力的举措应对。有报导称还将召开另一次会议且韩国央行总裁将出席，这提升了投资者对于下周降息的预期。

0333GMT，韩股综合股价指数.KS11跌幅扩大至近2%，韩元兑美元之前一度下跌0.3%至七个月新低，因投资者在周末前削减仓位。

“以往市场都会迅速从朝鲜相关事件的影响中恢复，但最近朝鲜的威胁增强，因此影响可能不会很快消散，”企划财政部第一次官秋庆镐表示。

朝鲜威胁袭击美国军事基地，包括美国本土的军事基地，并表示要关闭开城工业园区。

在联合国针对朝鲜2月份核试验采取新制裁后，朝鲜发出了这些威胁，但与以往没有太大区别。截至目前，市场对朝鲜消息反应不大。

“市场通常不会对朝鲜的威胁感到不安，但这一次不同，因为朝鲜看似愿意牺牲开城，这是以前从未发生的情况，”Meritz Securities宏观小组负责人朴亨峻表示。

**韩国央行可能降息**

投资者愈发预期，韩国央行将在4月11日的政策会议上降息，以促进企业投资和消费者支出。

当地媒体报导，韩国央行总裁金仲秀和企划财政部长官玄旿锡周五出席经济政策咨询会议，总统办公室的官员和市场监管机构也参加会议，这增强了上述预期。

韩国央行在去年7月和10月分别把指标利率下调了25个基点，不过此后利率维持在2.75%不变，表示有迹象显示发达经济体得到改善。

通用汽车(GM.N)首席执行官艾克森(Dan Akerson)周四表示，公司正在制定应急计划，以确保在韩国分支员工的安全。这表明围绕朝韩最新紧张局势的担忧加剧。

他表示，“朝鲜半岛发生的任何情况都对我们的全球生产至关重要”。他在回应一则提问时补充道，可以这么说，若紧张局势进一步加剧，将促使通用考虑在长期内将生产转移至其他地方。(完)

(编译 李爽/王翔琼; 审校 隋芬/李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。