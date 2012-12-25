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亚洲 | 2012年 12月 25日 星期二 10:33 BJT

****敬告客户:韩国金融市场12月25日休市,周三恢复交易****

亲爱的客户，您好：

韩国金融市场12月25日(周二)因圣诞假期休市,周三恢复交易.(完)

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