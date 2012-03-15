韩高学历“剩女”难嫁 婚介所红火

2010年10月10日在韩国首尔以南的亚山拍到的一次集体婚礼场景。

路透首尔3月15日电---在韩国，如果你芳龄已过30，还有研究生学历，那你恐怕得需要婚介所帮忙才能嫁出去了，忧心忡忡的“剩女”妈妈们自然免不了跑腿之劳。

韩国女性受教育程度越来越高，也变得越来越挑剔，不甘扮演传统韩国女性贤妻良母的角色。

一位24岁的Lee姓女大学生说：“我听说，你如果是有研究生学历的女性，那麽安排一次约会的难度远远超过本科学历的女性，因为在韩国，人们不大喜欢‘太聪明的女人’。”

韩国官方统计数据显示，现在韩国女性结婚年龄平均为28.9岁，许多母亲为嫁女儿操碎了心。

一名50多岁的女性陪女儿去首尔一家婚介所，她说：“我女儿刚过30，在韩国这年龄结婚就有点晚了。”

“我担心她今年还找不到她的另一半，那样以後要嫁出去就更难了，所以我陪她来这家婚介所登记了。”

但有批评人士称，婚介行业把收入、地位和功利主义放在首位。

韩国报纸《亚洲商业日报》（Asia Business Daily）称，韩国婚介行业规模估计达到1,000亿韩圆（合8,879万美元），2005年时为500亿韩圆。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。