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时事要闻 | 2017年 2月 27日 星期一 10:39 BJT

韩联社称韩国主要反对党寻求弹劾总理

路透首尔2月27日 - 韩联社报道，韩国主要反对党民主党周一称，将联合其他党派寻求弹劾总理黄教安。之前黄教安称针对贪腐丑闻的调查不会延期。

寻求弹劾总理黄教安的行动，显然是为了抗议他不延长特别检察官针对总统朴槿惠卷入的贪腐丑闻调查的决定。

反对党在议会中的领导人正在召开会议讨论相关计划，其中人民党也在寻求联合其他党派弹劾黄教安。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰)

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