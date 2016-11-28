（重发）韩媒称三星电子将因维权投资人建议考虑拆分（更新版）

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路透首尔11月28日 - 韩国媒体Seoul Economic Daily周一援引未具名消息人士报道，全球最大的智能手机生产商三星电子(005930.KS)将根据维权投资者--对冲基金Elliott Management提议，考虑拆分成两家公司。

拆分将使得创始家族李氏的继承人加强对三星电子的掌控。Elliott在10月份时曾提议拆分，以提升股东价值。

该报称，三星董事会将在周二召开会议，正式回应Elliott的建议。韩国交易所也要求三星在0900GMT之前说明是否计划拆分。

三星电子未立即对上述报道置评。

这家对冲基金希望三星电子拆分为一家控股公司和一家运营公司，派发260亿美元的特别股息，并承诺将至少75%的自由现金流返还给投资者，且同意任命部分独立董事。

李氏家族和三星集团均未就重组计划置评，但该企业集团在李在镕担任实际领导人以来已在加速重组。

三星已出售了非核心资产，并在2015年推进了两家子公司的合并，以便将关键子公司的股权整合到由李在镕及他的两个姊妹控制的一家公司下，因李氏家族希望确保控制权的稳定交接。

“即便三星电子没有对分拆时间等具体情况置评...该公司至少也会表示，将以合理方式实施所有权结构调整，”HI Investment周一在一份报告中说。(完)