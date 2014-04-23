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乐享时尚 | 2014年 4月 23日 星期三 18:48 BJT

安重根义士纪念馆游客数量超过5万

路透北京4月23日 -新华社报道称，位于哈尔滨的安重根义士纪念馆自1月开馆以来已经吸引大量游客。1909年，来自朝鲜半岛的安重根在哈尔滨火车站击毙了日本官员伊藤博文，后于1910年3月被日本占领当局秘密处死。

报道指出，该纪念馆已经接待了超过5万名各国游客.

安重根在朝鲜半岛被视为抵抗日本殖民统治的标志。伊藤博文担任过四届日本首相，被视为日本第一部宪法的重要设计者。

“在数以万计的游客里，中国人约占六成、韩国人约占三成，”报道称。

纪念馆免费向公众开放。

该纪念馆1月开馆时，日本称此举无助于修复受损的中日关系。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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