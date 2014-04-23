安重根义士纪念馆游客数量超过5万

路透北京4月23日 -新华社报道称，位于哈尔滨的安重根义士纪念馆自1月开馆以来已经吸引大量游客。1909年，来自朝鲜半岛的安重根在哈尔滨火车站击毙了日本官员伊藤博文，后于1910年3月被日本占领当局秘密处死。