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路透中文国际短讯 | 2015年 6月 11日 星期四 14:37 BJT

韩国新增14例MERS病例 总数增至122例

韩国保健福祉部周四通报新增14例中东呼吸综合征（MERS）病例，该国的感染病例增至122例。MERS疫情扩散引发公众恐慌和混乱，韩总统朴槿惠因此推迟了访美之行，而韩国卫生部门因缺乏透明度以及未能迅速遏制疫情扩散而遭诟病。路透

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