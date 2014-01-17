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时事要闻 | 2014年 1月 17日 星期五 10:22 BJT

韩国拒绝朝鲜有关取消军演的呼吁

路透首尔1月17日 -韩国周五宣布与美国的军事演习将按期进行，回绝了朝鲜(北韩)方面有关停止“挑衅性”军事演习的呼吁，并要求平壤方面拿出行动来证明其和平诚意。

朝鲜在周四晚间呼吁韩国取消定于2月至3月的军演，共同采取措施消除紧张形势，其中包括停止相互诽谤中伤。

韩国国防部发言人Kim Min-seok在新闻简布会上表示：“关键决心(Key Resolve)和鹰鹞(Foal Eagle)演习将按期举行...(韩国)是一个民主国家，因此我们不会发动先发制人的打击。”(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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