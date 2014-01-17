韩国拒绝朝鲜有关取消军演的呼吁

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔1月17日 -韩国周五宣布与美国的军事演习将按期进行，回绝了朝鲜(北韩)方面有关停止“挑衅性”军事演习的呼吁，并要求平壤方面拿出行动来证明其和平诚意。
朝鲜在周四晚间呼吁韩国取消定于2月至3月的军演，共同采取措施消除紧张形势，其中包括停止相互诽谤中伤。
韩国国防部发言人Kim Min-seok在新闻简布会上表示：“关键决心(Key Resolve)和鹰鹞(Foal Eagle)演习将按期举行...(韩国)是一个民主国家，因此我们不会发动先发制人的打击。”(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。