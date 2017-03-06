朝鲜稍早所发射的导弹似乎并非洲际飞弹--韩国军方

路透首尔3月6日 - 韩国军方周一称，朝鲜当天稍早发射的四枚导弹为洲际弹道导弹的机率较低，但还需更多时间进行确认。

韩国军方联合参谋本部发言人Roh Jae-cheon在例行记者会上称，朝鲜发射的这些导弹平均飞行距离为1,000公里，飞行高度最大在260公里左右。

Roh Jae-cheon还称，韩国和美国军方均在对朝鲜本次导弹发射进行研究分析。(完)