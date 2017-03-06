朝鲜稍早所发射的导弹似乎并非洲际飞弹--韩国军方

美国众议院情报委员会将传唤前国家安全顾问弗林--议员
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透首尔3月6日 - 韩国军方周一称，朝鲜当天稍早发射的四枚导弹为洲际弹道导弹的机率较低，但还需更多时间进行确认。
韩国军方联合参谋本部发言人Roh Jae-cheon在例行记者会上称，朝鲜发射的这些导弹平均飞行距离为1,000公里，飞行高度最大在260公里左右。
Roh Jae-cheon还称，韩国和美国军方均在对朝鲜本次导弹发射进行研究分析。(完)
(编译 王琛；审校 李婷仪)
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
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路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。