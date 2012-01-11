韩智库警告称朝鲜可能进行核试验或试射导弹

路透首尔1月11日电（记者 Jeremy Laurence）---韩国政府智库外交安保研究院（IFANS）周三发表报告称，朝鲜新领导人金正恩可能下令在今年稍晚进行该国历史上第三次核试验或再次试射导弹，以提升其军事形象，巩固对政权的控制。

该机构警告年轻的金正恩怀有"军事冒险主义"，预测朝鲜可能在今年下半年或2013年初韩国大选之际进行上述活动。

IFANS在报告中称："朝鲜可能通过试射导弹或进行第三次核试验来加剧紧张气氛，因金正恩需要展示他的领导能力，加强对政权的控制。"

金正恩被朝鲜称为"伟大的继承人"，他在其父金正日上月去世後很快就将重心放在树立强硬形象上，以赢得军方的支持。

IFANS报告称，朝鲜下一次核试验可能使用自己的铀浓缩设施生产的原料。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。