韩国将扩大弹道导弹射程 以对抗朝鲜威胁

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透首尔4月4日 -韩国国防部周五称，该国已测试了射程500公里的新型弹道导弹，并将尝试将射程扩大至800公里，以便能够覆盖朝鲜的所有地方。几日前，朝鲜曾发射中程导弹。
韩国国防部发言人Kim Min-seok称，这些新型导弹旨在对抗来自朝鲜的导弹和核项目威胁。但此举有可能令朝鲜感到不安。
韩国根据与美国达成的一项协议，曾自愿禁止研发射程超过300公里的弹道导弹，但两国于2012年达成一致，同意韩国开发射程为800公里的导弹。
当被问及韩国军方是否在近期进行过射程为500公里的导弹测试时，Kim Min-seok答道，“我们进行了测试，并获得成功。我们还准备制造射程为800公里的导弹。”
他并称，若有必要，这些新型导弹可从韩国的任何地方打击朝鲜最远地点的武器和军事设施。（完）
编译：程芳 发稿：王琛
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