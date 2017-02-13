韩国官员称若朝鲜发射导弹后引起市场动荡 韩国将迅速采取行动

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透首尔2月13日 - 韩国企划财政部周一表示，如果朝鲜发射导弹引起市场出现异常或波动急剧升高，将“迅速而果断地”采取行动。
“我们不能排除朝鲜的行动带来与以往不同影响的可能，这是美国总统特朗普执政以来的首次挑衅，”企划财政部在开会讨论市场对朝鲜试射导弹反应后发表声明称。(完)
(编译 王颖；审校 王丽鑫)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。