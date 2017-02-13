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国际财经 | 2017年 2月 13日 星期一 08:21 BJT

韩国官员称若朝鲜发射导弹后引起市场动荡 韩国将迅速采取行动

路透首尔2月13日 - 韩国企划财政部周一表示，如果朝鲜发射导弹引起市场出现异常或波动急剧升高，将“迅速而果断地”采取行动。

“我们不能排除朝鲜的行动带来与以往不同影响的可能，这是美国总统特朗普执政以来的首次挑衅，”企划财政部在开会讨论市场对朝鲜试射导弹反应后发表声明称。(完)

(编译 王颖；审校 王丽鑫)

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