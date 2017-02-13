焦点：朝鲜试射弹道导弹入日本海 美国料倾向避免紧张情势升级

路透首尔/华盛顿2月12日 - 朝鲜周日早上发射一枚弹道导弹入海，这也是自特朗普当选美国总统以来朝鲜的首度试射，特朗普政府暗示美国方面将作出审慎的回应，避免紧张情势升级。

根据韩国军方，此次试射的导弹类型有可能是中程舞水端导弹，而非朝鲜宣称可能随时进行测试的洲际弹道导弹(ICBM)，导弹最终落入日本海。

这也是对特朗普承诺对朝鲜采取强硬立场的首次试探；朝鲜去年违反联合国决议，以空前快速的进度测试核装置与弹道导弹。

一名美国官员表示，朝鲜在特朗普政府上台后很快进行“挑衅”早在预料之中，美方将考虑一切的选项进行回应，但也将审慎应对，在展现决心的同时也避免情势升级。

白宫顾问Stephen Miller随后在电视节目“Fox News Sunday”中表示，“我们将巩固和强化在太平洋地区的重要联盟，以阻止和防范近几年来自朝鲜政权的不断增强的敌意。”

前述美国官员称，美国政府还可能进一步对中国施压，要求后者约束朝鲜的行为；这反映出特朗普此前曾表达过的观点，即中国政府在这一方面做得还不够。这名官员要求匿名。

“这并不令人意外，”该明官员表示。“朝鲜领导人就喜欢像这样时不时地引起关注。”

在朝鲜最新导弹试射的前一天，特朗普与日本首相安倍晋三举行峰会，上周特朗普还与中国国家主席习近平通了电话。

“我想让每个人知道并充分了解，美国100%地支持我们的重要盟国日本，”特朗普在佛罗里达棕榈滩与安倍一同与记者见面时表示。他没有发表更多评论。

安倍称“绝不能容忍”朝鲜试射导弹，敦促其必须遵守联合国安理会决议。

北大西洋公约组织(NATO)对朝鲜试射导弹进行谴责，秘书长史托腾伯格发表声明称，朝鲜“必须避免进一步挑衅，停止使用弹道导弹技术的一切发射活动，彻底放弃所有弹道导弹计划”。

法国外交部也表示谴责，发表声明称“法国重申与亚太伙伴团结一致，他们的安全受到朝鲜核计划及弹道导弹计划威胁。”

中国外交部未立即回应置评要求。

上述特朗普政府官员称，特朗普及其幕僚可能会考虑一系列的回应之策，包括实施新的制裁以加强金融控制，增加在朝鲜半岛内外的海空力量，加速在韩国部署新的导弹防御系统等。

但该官员称，鉴于这次试射的导弹据信并非洲际弹道导弹，加上朝鲜没有进行新的核爆试验，任何回应措施都将会避免加剧紧张局势。

**“这绝对不会发生”**

特朗普曾誓言要对朝鲜采取更强硬的态度，但没有明确表示，其政策与奥巴马所谓的战略容忍将有何不同。今年1月，在金正恩宣称朝鲜行将试射洲际弹道导弹之后，特朗普曾发推文称“这绝对不会发生”，但他的助理从未解释他会怎么做。

韩国联合参谋本部在声明稿中表示，朝鲜在周六2300GMT之前从西部名叫方岘的地方发射导弹，在飞行约500公里后落海。

“我们的评估是，这属于军力展示，以回应美国新政府对朝鲜的强硬立场，”联合参谋本部表示。

一位韩国军方消息人士称，这枚导弹达到大约550公里的高度。韩国方面起初称朝鲜试射的可能是劳动(又译芦洞，Rodong)中程导弹，后来又称可能是射程3,000-4,000公里的舞水端导弹。

朝鲜去年八次试射舞水端导弹，韩国和美国的官员及专家认为其中只有一次试射成功，即去年6月那枚飞行了400公里的导弹。(完)