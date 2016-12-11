韩国财长柳一镐称国会通过弹劾总统朴槿惠恐令信心恶化

路透首尔12月11日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周日表示，国会表决通过弹劾总统朴槿惠，此事若损及信心，恐将阻碍经济成长。

柳一镐称，当前经济情势与2008-09年全球金融危机时期的情况相比大不相同，而这有可能进一步加重经济成长负担。

“在全球不确定性如此高的情况下，这样的政治形势进一步打压经济，信心低迷可能成为又一个问题，”柳一镐在国外媒体记者会上表示。

“这是眼下的政治问题可能产生的最大经济阻碍。”

韩国总统朴槿惠因密友干政丑闻，周五遭国会以压倒性票数表决通过弹劾，朴槿惠可能成为韩国第一位提前下台的民选总统。

如今宪法法院必须决定是否支持弹劾。

柳一镐称，明年政府预算将会“如实”执行；同时企划财政部既有政策立场将保持连续。

当被问及政府部长们是否会像一些反对派议员所要求的下台时，柳一镐表示，部长们相信他们应该要依法履行职责。(完)