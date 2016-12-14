韩国拟以370亿美元组建国家队 欲变身全球绿色能源一哥

路透首尔12月14日 - 韩国准备在一项大胆计划中，以将近400亿美元公共资金结合国内科技业巨擘的力量，欲让韩国变身成全球绿能产业领头羊，扭转目前韩国在此领域的落后局面。

特朗普上任后，美国清洁能源前途尚不明朗；中国则是有意减少对化石燃料的依赖。在此背景下，韩国正加速迈入电池和“智能”电网科技。

除了一项42万亿韩元(370亿美元)支持方案，韩国上月表示，目前该国目标为到2025年时把国内绿色能源产量增加一倍--比先前的计划提前10年。此外，计划的目标是降低对煤炭和核能发电的严重依赖，以及藉由三星等韩国科技巨擘的实力，打造新的重要出口产业。

“讲到清洁能源技术时，韩国肯定有潜力，因为有政府的鼓励，也有现成的公司，”谘询机构Frost & Sullivan的电能质量/电力供应项目经理Vishal Sapru说。“他们在发电厂等级储存电力方面是很强的竞争者...他们有频宽可以应付强力的需求。”

韩国力图急起直追的时间点，正值全球对气候变化条约的承诺，与全球科技企业竞相开发新营收来源接轨之时。科技业正面临智能手机等产品成长放缓。目前国际能源署(IEA)认为，到2021年底，全球有28%电力来自可再生资源，高于2015年的23%。

“韩国的一大强项就是信息科技，尤其是半导体与电池，”晓星 (004800.KS)能源储存系统销售团队资深经理Lee Jeong-min表示，“如果把这些与新能源业务结合，我们就能迎头赶上。”

为了协助拓展韩国企业的全球版图，韩国电力计划在2020年底前投资8.3万亿(兆)韩元于协作计划。与此同时，合作伙伴三星SDI(006400.KS)则打算在2020年底前斥资3万亿韩元投资电池研发。

LG化学 (051910.KS)同样看好能源储存，因太阳能板的成本下降，政府支持增加。

“今年能源存储系统的营收成长料超过60%，至2,700亿韩元，明年将进一步增长约80%，超过5,000亿韩元，”LG化学副总裁Kang Chang-Beom在近期一次电话会议中表示。(完)