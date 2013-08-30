新西兰和平骑行车手穿越朝韩边境

(本文由路透中文网编译提供)

路透韩国坡州8月29日 - 新西兰五名摩托车车手周四罕见地穿过重兵把守的朝韩边境，这是该车队从朝鲜北部的白头山(中国称长白山)至韩国济州岛和平骑行之旅的行程之一。

朝韩两国允许这些车手沿着西海岸附近的通道过境。该通道的地雷已被清除，是韩国民众前往开城工业园的路径。

“我们骑行在白头山和汉拿山之间，以探寻朝鲜半岛5,000年的历史足迹，那是一段令人惊叹的历史，”其中一位车手摩根（Gareth Morgan）说道。

“朝鲜半岛其实是一个国家，我们大家面临的问题是：如何重回到那种状态？”他进入韩国境内后说。

依据1950-1953年朝鲜战争结束时签署的停战协定，朝韩两国仍处于分裂状态。今年早些时候，朝鲜不断威胁称要对韩国和美国发动攻击，朝鲜半岛局势因此一度剑拔弩张。