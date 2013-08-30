新西兰和平骑行车手穿越朝韩边境

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
(本文由路透中文网编译提供)
路透韩国坡州8月29日 - 新西兰五名摩托车车手周四罕见地穿过重兵把守的朝韩边境，这是该车队从朝鲜北部的白头山(中国称长白山)至韩国济州岛和平骑行之旅的行程之一。
朝韩两国允许这些车手沿着西海岸附近的通道过境。该通道的地雷已被清除，是韩国民众前往开城工业园的路径。
“我们骑行在白头山和汉拿山之间，以探寻朝鲜半岛5,000年的历史足迹，那是一段令人惊叹的历史，”其中一位车手摩根（Gareth Morgan）说道。
“朝鲜半岛其实是一个国家，我们大家面临的问题是：如何重回到那种状态？”他进入韩国境内后说。
依据1950-1953年朝鲜战争结束时签署的停战协定，朝韩两国仍处于分裂状态。今年早些时候，朝鲜不断威胁称要对韩国和美国发动攻击，朝鲜半岛局势因此一度剑拔弩张。
摩根此前曾称，他们的车队得到了朝鲜方面的“大量合作”。外国游客很难在没有朝鲜当局看管的情况下，获准进入朝鲜的一些地区。（完）
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。