朝鲜接受韩国洪灾援助提议

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透首尔9月10日电---韩国周一称，经历夏季洪灾的朝鲜接受了韩国的援助提议。这是朝鲜新领导层首次接受韩国援助。
韩国上周表示，受洪灾和旱灾的双重打击，朝鲜今年的作物产量可能下降逾10%。这是韩国对朝鲜今年粮食收成所做的异常严峻的评估。
联合国世界粮食计划署上月称，将向朝鲜提供首批紧急粮食援助。
韩国统一部称，朝鲜接受韩国的援助提议，意味着双方关於救灾物资的数量和种类的商讨将启动。
韩国总统李明博2008年上任後，停止向朝鲜提供大规模援助，要求後者停止核武器项目，优先进行经济改革。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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