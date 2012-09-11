朝鲜接受韩国洪灾援助提议

路透首尔9月10日电---韩国周一称，经历夏季洪灾的朝鲜接受了韩国的援助提议。这是朝鲜新领导层首次接受韩国援助。

韩国上周表示，受洪灾和旱灾的双重打击，朝鲜今年的作物产量可能下降逾10%。这是韩国对朝鲜今年粮食收成所做的异常严峻的评估。

联合国世界粮食计划署上月称，将向朝鲜提供首批紧急粮食援助。

韩国统一部称，朝鲜接受韩国的援助提议，意味着双方关於救灾物资的数量和种类的商讨将启动。

韩国总统李明博2008年上任後，停止向朝鲜提供大规模援助，要求後者停止核武器项目，优先进行经济改革。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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