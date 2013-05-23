援助机构称制裁令朝鲜人道主义援助受到威胁

路透伦敦5月22（记者 Emma Batha） - 德国救济世界饥饿组织（Welthungerhilfe）周三称，受中国切断与朝鲜外贸银行联系影响，驻朝鲜的援助机构可能在迫于无奈的情况下从该国撤离。

中国银行关闭朝鲜外贸银行账户，令援助机构无法转账，为其在朝鲜的项目提供资金，而其中很多项目旨在帮助朝鲜长期营养不良的儿童。

一些援助机构的工作人员目前采取亲自携带现金的方式，这令他们面临个人风险。有些援救机构的资金储备可能也只够维持一两个月。

“所有在平壤有办公室的援助机构均受到影响，大家忧心忡忡，”救济世界饥饿组织项目负责人莫格（Mathias Mogge）对汤森路透基金会说道。

“这最终会削弱我们实施项目的能力，甚至还会迫使（援助机构）完全关闭。如果所有机构被迫撤离，这将令数百万人受影响，”刚从朝鲜返回的莫格说道。

中国银行(3988.HK)(601988.SS)本月关闭了朝鲜外贸银行（Foreign Trade Bank）的账户。朝鲜外贸银行被美国指控向朝鲜核武器项目提供资助，并在3月遭到美国制裁。

莫格指出，援助机构无法向朝鲜直接转账，需要通过中国的银行向朝鲜外贸银行转账。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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