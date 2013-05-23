援助机构称制裁令朝鲜人道主义援助受到威胁

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透伦敦5月22（记者 Emma Batha） - 德国救济世界饥饿组织（Welthungerhilfe）周三称，受中国切断与朝鲜外贸银行联系影响，驻朝鲜的援助机构可能在迫于无奈的情况下从该国撤离。
中国银行关闭朝鲜外贸银行账户，令援助机构无法转账，为其在朝鲜的项目提供资金，而其中很多项目旨在帮助朝鲜长期营养不良的儿童。
一些援助机构的工作人员目前采取亲自携带现金的方式，这令他们面临个人风险。有些援救机构的资金储备可能也只够维持一两个月。
“所有在平壤有办公室的援助机构均受到影响，大家忧心忡忡，”救济世界饥饿组织项目负责人莫格（Mathias Mogge）对汤森路透基金会说道。
“这最终会削弱我们实施项目的能力，甚至还会迫使（援助机构）完全关闭。如果所有机构被迫撤离，这将令数百万人受影响，”刚从朝鲜返回的莫格说道。
中国银行(3988.HK)(601988.SS)本月关闭了朝鲜外贸银行（Foreign Trade Bank）的账户。朝鲜外贸银行被美国指控向朝鲜核武器项目提供资助，并在3月遭到美国制裁。
莫格指出，援助机构无法向朝鲜直接转账，需要通过中国的银行向朝鲜外贸银行转账。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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