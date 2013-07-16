救援人员称针对朝鲜的新制裁威胁人道主义救援

路透北京7月16日（记者 Ben Blanchard） - 丹麦援助组织Mission East负责人Kim Hartzner刚刚去过朝鲜，他表示今年朝鲜进行第三次核试验引发新的制裁，可能限制救援工作，将朝鲜推入更严重的人道主义灾难。

美国3月对朝鲜外贸银行实施制裁。一些欧洲的援助组织称，欧洲的银行因美国的制裁举措停止向朝鲜发送资金，导致他们面临资金难题。

Hartzner认为，制裁可能使朝鲜进入危险的境地，特别是如果再发生更多自然灾害。

“我非常担忧封锁。我对后果很担忧，”Hartzner周一晚些时候对路透称，并指出援助项目中断对儿童、孕妇和老人的影响最大。

“这个国家总体来说接近经济瘫痪。”

Hartzner称，台风、暴雨和大豆产量低于预期等自然灾害将对救援组织构成严峻挑战。Mission East于2011年开始援助朝鲜，这是Hartzner第五次前往朝鲜。

“在库存较低，配给量需减少的情况下，如果这种情况再次发生，我认为无法加速人道主义援助供应可能产生非常严重的后果，”Hartzner说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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