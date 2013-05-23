援助机构称制裁令朝鲜人道主义援助受到威胁

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Emma Batha
路透伦敦5月22 - 德国救济世界饥饿组织（Welthungerhilfe）周三称，受中国切断与朝鲜外贸银行联系影响，驻朝鲜的援助机构可能在迫于无奈的情况下从该国撤离。
中国银行关闭朝鲜外贸银行账户，令援助机构无法转账，为其在朝鲜的项目提供资金，而其中很多项目旨在帮助朝鲜长期营养不良的儿童。
一些援助机构的工作人员目前采取亲自携带现金的方式，这令他们面临个人风险。有些援救机构的资金储备可能也只够维持一两个月。
“所有在平壤有办公室的援助机构均受到影响，大家忧心忡忡，”救济世界饥饿组织项目负责人莫格（Mathias Mogge）对汤森路透基金会说道。
“这最终会削弱我们实施项目的能力，甚至还会迫使（援助机构）完全关闭。如果所有机构被迫撤离，这将令数百万人受影响，”刚从朝鲜返回的莫格说道。
中国银行 本月关闭了朝鲜外贸银行（Foreign Trade Bank）的账户。朝鲜外贸银行被美国指控向朝鲜核武器项目提供资助，并在3月遭到美国制裁。
莫格指出，援助机构无法向朝鲜直接转账，需要通过中国的银行向朝鲜外贸银行转账。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
彭博周一援引美国财长被提名人努钦的话报导称，美元过强在短期内存在负面影响，令 美元承受额外压力。 同时拉高投资人避险情绪的是，特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国 占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。 “市场目前正在观望，观察特朗普上任后百日的表现，才能够进一步厘清他的政策及内 阁成员，市场将此视为主要风险。这一切都有可能导致市场波动加剧，”香港加拿大皇家银 行亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示。 英镑兑美元 下跌0.3%，稍晚英国最高法院将做出裁决，内容将迫使政府在正式 启动退出欧盟谈判前先征得议会同意。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0739 1.0761 -0.20 +2.15 1.0513 美
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。