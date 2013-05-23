援助机构称欧洲银行停止向朝鲜汇款

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透北京5月23日（记者 Megha Rajagopalan） - 欧洲援助机构称，它们在欧洲的银行已停止向朝鲜汇款，令它们不得不想办法找到解决方案。美国此前对朝鲜外贸银行（Foreign Trade Bank）进行制裁。
欧盟官员和非政府组织称，最大问题是中国银行(601988.SS)(3988.HK)近期决定关闭朝鲜外贸银行的账户。他们指出，他们的资金通常是经中国银行汇入朝鲜。
与朝鲜有业务往来的中国企业表示，由于中国的银行越来越不愿与朝鲜的银行进行业务往来，他们也遇到了这方面的困难。
美国指责朝鲜外贸银行向朝鲜核武器项目提供资助，于3月开始对该行实施制裁，禁止美国实体和个人与该行进行业务往来。
援助机构工作人员及其他官员此前曾称，所有驻平壤的非政府机构、联合国机构及外国使馆都必须是朝鲜外贸银行的客户。
欧洲非政府组织官员对路透称，欧洲银行已经停止了对朝鲜的资金转账业务。非政府组织称，如果无法向朝鲜转入足够的资金支持项目运作，捐赠者可能会停止支持他们的项目。
一位欧盟消息人士称，有迹象显示一些驻平壤的欧洲使馆也面临类似资金转账的困难。驻平壤联合国机构的一位代表未立即对此事置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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