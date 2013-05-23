援助机构称欧洲银行停止向朝鲜汇款

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月23日 - 欧洲援助机构称，它们在欧洲的银行已停止向朝鲜汇款，令它们不得不想办法找到解决方案。美国此前对朝鲜外贸银行（Foreign Trade Bank）进行制裁。
欧盟官员和非政府组织称，最大问题是中国银行 近期决定关闭朝鲜外贸银行的账户。他们指出，他们的资金通常是经中国银行汇入朝鲜。
与朝鲜有业务往来的中国企业表示，由于中国的银行越来越不愿与朝鲜的银行进行业务往来，他们也遇到了这方面的困难。
美国指责朝鲜外贸银行向朝鲜核武器项目提供资助，于3月开始对该行实施制裁，禁止美国实体和个人与该行进行业务往来。
援助机构工作人员及其他官员此前曾称，所有驻平壤的非政府机构、联合国机构及外国使馆都必须是朝鲜外贸银行的客户。
欧洲非政府组织官员对路透称，欧洲银行已经停止了对朝鲜的资金转账业务。非政府组织称，如果无法向朝鲜转入足够的资金支持项目运作，捐赠者可能会停止支持他们的项目。
一位欧盟消息人士称，有迹象显示一些驻平壤的欧洲使馆也面临类似资金转账的困难。驻平壤联合国机构的一位代表未立即对此事置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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