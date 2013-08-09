在朝服刑美国人寄家信 称健康恶化

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透华盛顿州林雾8月7日(记者 Eric M. Johnson) - 在朝鲜服刑的韩裔美国人裴俊浩(Kenneth Bae)的姐姐称，裴俊浩再次向美国政府求助，他在家信中详述每况愈下的健康状况。这封信是7月14日写的，本周三到达他家人的手中。
今年5月初，美国公民裴俊浩以“反朝敌对罪”，被朝鲜最高法院判处15年劳教。朝鲜最高法院称，这名45岁的基督教传教士利用旅游活动谋求颠覆朝鲜政权。
裴俊浩去年11月带领旅游团进入朝鲜北部后被拘押，而对他宣判时正值美国和朝鲜围绕朝核项目剑拔弩张之时。
裴俊浩的姐姐Terri Chung在西雅图市郊母亲家里接受路透采访时称：“他说，他的身体越来越难以承受每天的劳动，但他在尽力坚持。”
Chung说，裴俊浩在平壤附近一所关押外国人的监狱里，一周要劳动六天，一天八个小时，从事种植土豆和豆类等工作。
Chung称，裴俊浩背部疼痛，心脏扩大，并且有高血压和糖尿病，视力也开始变得模糊。
“他的健康状况在恶化，他让我们求助我们的政府，将他带回家。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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