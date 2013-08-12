在朝服刑美国人裴俊浩被转入医院--家属

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿州西雅图8月10日 - 在朝鲜服刑的韩裔美国人裴俊浩(Kenneth Bae)的姐姐周六称，裴俊浩的健康状况恶化，已在过去两周内被从劳改营转至医院。
今年5月，裴俊浩被朝鲜最高法院以反朝敌对罪判处15年劳改。朝鲜最高法院称，裴俊浩利用旅游活动谋求颠覆朝鲜政权。
裴俊浩去年11月带领旅游团进入朝鲜北部后被拘押。他被宣判时，正值美国和朝鲜围绕朝核项目剑拔弩张之际。
裴俊浩的姐姐Terri Chung称，裴俊浩直到近期还一直被关押在一个关押外国人的监狱中，从事耕种劳动。
她还称，裴俊浩出现了一系列健康问题，他的心脏扩大，患有慢性糖尿病，后背和腿疼痛，必须转到公立医院。
她指出是从瑞典驻朝鲜大使那里获悉裴俊浩转到医院的消息，并称该大使是裴俊浩见到的唯一外国访客。自裴俊浩被拘押以来，瑞典驻朝鲜大使曾数次看望他，并在周五再次看望。
Terri Chung是在周六晚上为裴俊浩举行守夜祈祷时发表上述言论的。该活动在西雅图的一家教堂举行，有包括亲朋好友和支持者在内的100多人参加。Terri Chung在活动中还阅读了裴俊浩6月13日写给支持者的一封信，裴俊浩在信中鼓励支持者们与美国官员一道推动此事的解决。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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