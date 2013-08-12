在朝服刑美国人裴俊浩被转入医院--家属

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿州西雅图8月10日 - 在朝鲜服刑的韩裔美国人裴俊浩(Kenneth Bae)的姐姐周六称，裴俊浩的健康状况恶化，已在过去两周内被从劳改营转至医院。

今年5月，裴俊浩被朝鲜最高法院以反朝敌对罪判处15年劳改。朝鲜最高法院称，裴俊浩利用旅游活动谋求颠覆朝鲜政权。

裴俊浩去年11月带领旅游团进入朝鲜北部后被拘押。他被宣判时，正值美国和朝鲜围绕朝核项目剑拔弩张之际。

裴俊浩的姐姐Terri Chung称，裴俊浩直到近期还一直被关押在一个关押外国人的监狱中，从事耕种劳动。

她还称，裴俊浩出现了一系列健康问题，他的心脏扩大，患有慢性糖尿病，后背和腿疼痛，必须转到公立医院。

她指出是从瑞典驻朝鲜大使那里获悉裴俊浩转到医院的消息，并称该大使是裴俊浩见到的唯一外国访客。自裴俊浩被拘押以来，瑞典驻朝鲜大使曾数次看望他，并在周五再次看望。

Terri Chung是在周六晚上为裴俊浩举行守夜祈祷时发表上述言论的。该活动在西雅图的一家教堂举行，有包括亲朋好友和支持者在内的100多人参加。Terri Chung在活动中还阅读了裴俊浩6月13日写给支持者的一封信，裴俊浩在信中鼓励支持者们与美国官员一道推动此事的解决。（完）