朝鲜要求韩国对反朝示威道歉 否则将进行“重击”

路透首尔4月16日（记者 Robert Birsel） - 朝鲜周二向韩国发出新的威胁，称如果韩国不对前一天的反朝抗议道歉，朝鲜则会进行“重击”予以报复。

周一，朝鲜庆祝金日成诞辰纪念日，没有向美国和韩国发出激烈的战争威胁，引发外界憧憬朝鲜半岛紧张局势有望缓和。数周来，朝鲜半岛似乎濒临冲突边缘。

美韩表示愿与朝鲜谈判后，朝鲜半岛局势出现缓和迹象。

但朝鲜中央通讯社周二称，对于韩国周一出现的焚烧朝鲜领导人肖像的情况，朝鲜军方已向韩国发出最后通牒。

“从现在起，我们的报复性行动将在不通知的情况下开始，”朝中社援引朝鲜军方领导人的话报道称。

“对所有伤害最高领导人尊严的敌对势力进行强有力的重击，就是对朝鲜革命武装力量军力的展示。”

据韩国媒体报道，首都首尔周一出现了一些小规模示威活动。一家电视台播放了少数示威者焚烧朝鲜领导人金正恩肖像的画面。

媒体还报道，也有一些呼吁与朝鲜对话的韩国民众举行了小规模的反对抗议的活动。

但朝鲜在周二并未向美国发出威胁，而是继续威胁被其称为“傀儡”的韩国政府。

朝中社报道中甚至还提到了对话的可能性，表明尽管朝鲜对韩国出现的示威活动感到愤怒，但可能并不会真正发动攻击予以回应。

“如果这个傀儡政府真想对话和谈判，那么他们就应该对所有反朝敌对活动进行道歉，向（朝鲜）同胞展示他们将停止所有这些活动的诚意，”朝中社援引朝鲜军方官员的话称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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