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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 20:36 BJT

东北亚情势：朝鲜称若美韩继续年度军演，将撕毁1953年的停战协议

路透首尔3月5日 - 朝鲜(北韩)周二称，若美国和韩国继续进行为期两个月的年度军演，其将撕毁1953年签署的停战协议。

朝鲜中央通讯社称，朝鲜人民军最高司令发言人发布这一威胁，朝鲜的挑衅言论升级。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

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