东北亚情势：朝鲜称若美韩继续年度军演，将撕毁1953年的停战协议

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透首尔3月5日 - 朝鲜(北韩)周二称，若美国和韩国继续进行为期两个月的年度军演，其将撕毁1953年签署的停战协议。
朝鲜中央通讯社称，朝鲜人民军最高司令发言人发布这一威胁，朝鲜的挑衅言论升级。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。