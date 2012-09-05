朝鲜将召开年内第二次最高人民会议

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透首尔9月5日电（记者 Jack Kim）---朝鲜宣布将召开年内第二次最高人民会议，这距该国新领导人金正恩上台後召开的第一次会议仅时隔五个月，较为罕见。
朝鲜最高人民会议通常一年召开一次，主要任务是通过国家预算案、重大人事任免以及修订法律等。
朝鲜中央通讯社（KCNA）发布简报称：“朝鲜最高人民会议常任委员会周一宣布了召开最高人民会议的决定。”
“根据决定，第12届最高人民会议第六次会议将於9月25日在平壤举行。”
朝中社在报导中没有提到会议议程。今年4月，朝鲜曾召开过最高人民会议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
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