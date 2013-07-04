在朝鲜服刑美国人请求美国帮助

特朗普领导的美国新政府誓言将阻止中国占据南海岛屿
路透华盛顿1月23日 - 特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。
路透华盛顿7月3日 - 周三CNN报道称，在朝鲜被判劳改15年的韩裔美国公民裴埈皓（Kenneth Bae）请求美国官员促成其获释，他并寻求朝鲜的原谅。
CNN播放的采访画面中，裴埈皓称其健康状况差，但他保持耐心，情况还好。裴埈皓穿着一件脏乎乎的蓝色囚服，看起来比以前瘦。
他在采访中称：“我希望得到朝鲜的原谅，并希望美国能促成我尽快获释。我请求他们（美国）的帮助。”
CNN从日本《朝鲜新报》获得了此次访问内容。裴埈皓在采访中表示：“我知道我的所作所为难以被原谅，但我希望事情能解决，让我能早日与我的家人团聚。”
今年早些时候，裴埈皓被朝鲜最高法院以反朝罪名判处劳改15年。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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