朝鲜称因美韩军演 取消美国特使访朝邀请

路透首尔9月1日 - 朝鲜周六晚间表示，由于美国与韩国上周在朝鲜半岛进行军事演习，使得人权对话不可能，对美国特使即将访问朝鲜讨论被扣押美国公民命运一事，朝鲜撤回邀请。

美国朝鲜人权特使Robert King定于上周五访问平壤，美国国务院称此行的目的是执行“人道主义使命”，确保韩裔美国人裴俊浩(Kenneth Bae)获释。

朝鲜以“反朝敌对罪”判处裴俊浩15年劳改。

朝鲜外交部称，美韩上周在朝鲜半岛的军演是演习“最明显的进攻和侵略本性的表现”。

朝中社在报道中援引朝鲜外务省发言人的说法称：“美国在人权对话的时刻破坏这一来之不易的谈话氛围。”

“尽管我们通过纽约联系渠道明确通知了美方此事，但令人意外的是，美国发表评论称对我们的行为感到诧异。”

美国和朝鲜此前举行年度计算机模拟演习，考验在面对可能出现的朝鲜入侵时两国的联合防御能力。

朝鲜对美韩军演反应强烈，并在今年3月针对美韩的另一场演习，威胁要进行导弹及核攻击，令地区紧张局势升温。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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