美国提出派特使赴朝解救裴俊浩

路透首尔1月20日(记者 Jack Kim/David Chance) -美国提出派遣一名特使前往朝鲜，争取被关押的美国传教士裴俊浩(KennethBae)获释，但暗示恢复去核化谈判需要朝鲜放弃核武器计划。

现年45岁的裴俊浩已被朝鲜关押逾一年。朝鲜以颠覆国家罪判处裴俊浩15年劳教。

朝鲜国家通讯社和驻平壤的外国媒体报道称，裴俊浩周一在平壤友谊医院与一些外国和当地记者见面，请求华府帮助他回家。

一位要求匿名的美国官员周一对路透表示：“我们希望，朝鲜当局允许裴俊浩与记者会面的决定传达出他们释放他的意愿。”

“我们已提出派遣金大使前往平壤争取裴先生的获释。我们还在等待他们的初步答复。”

去年8月，美国朝鲜人权问题特使罗伯特·金(Robert King)曾试图争取裴俊浩获释，但遭到朝鲜拒绝。

目前尚不清楚朝鲜当局为什么允许裴俊浩在医院与记者见面，这也是自他2012年被逮捕以来第二次出现在媒体面前。

朝中社报道称，是裴俊浩自己要求举行新闻发布会。

裴俊浩的儿子乔纳森敦促华府对其父的请求作出回应。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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