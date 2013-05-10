朝鲜称裴俊浩是传教士 阴谋颠覆朝政权

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔5月10日 - 朝鲜最高法院称，被该国判处劳改15年的韩裔美国人裴俊浩（Kenneth Bae）是传教士，此人曾利用旅游组团谋求颠覆朝鲜政权。

现年44岁的裴俊浩去年末带团前往朝鲜罗津市（Rajin）旅游时被捕，并于本月早些时候被判刑。

“为了执行(颠覆朝鲜政权)计划，他(裴俊浩)曾向至少250名学生渗透，这些在此人经营的阴谋培育基地受训的学生曾伪装成游客进入罗津市，”朝鲜最高法院发言人对朝中社称。

根据位于美国圣路易斯一个朝鲜长老会（Christianity）教堂网站发布的语音布道内容及通告，裴俊浩承认他是传教士，并表示在朝鲜进行过教会活动。

该网站的记录显示，裴俊浩谈起过2011的一次罗津之行，当时他曾不顾当地人的提醒，爬到一座山顶与随团的人一起祈祷。

美国已敦促朝鲜释放裴俊浩。美国和朝鲜没有建立外交关系，之前有美国公民在朝鲜被捕入狱时，通常可通过美国官员的高调访问而获释。

裴俊浩案由瑞典驻平壤大使馆代为斡旋处理，该大使馆拒绝对此案发表评论。（完）