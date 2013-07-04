在朝鲜服刑美国人请求美国帮助其获释

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月3日 - 周三美国有线电视新闻网(CNN)报导称，在朝鲜被判劳改15年的韩裔美国公民裴埈皓(Kenneth Bae)请求美国官员促成其获释，他并寻求朝鲜的原谅。
CNN播放的采访画面中，裴埈皓称其健康状况差，但他保持耐心，情况还好。裴埈皓穿着一件脏乎乎的蓝色囚服，看起来比以前瘦。
他在采访中称：“我希望得到朝鲜的原谅，并希望美国能促成我尽快获释。我请求他们(美国)的帮助。”
CNN从日本《朝鲜新报》获得了此次访问内容。裴埈皓在采访中表示：“我知道我的所作所为难以被原谅，但我希望事情能解决，让我能早日与我的家人团聚。”
今年早些时候，裴埈皓被朝鲜最高法院以反朝罪名判处劳改15年。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。