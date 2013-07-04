在朝鲜服刑美国人请求美国帮助其获释

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月3日 - 周三美国有线电视新闻网(CNN)报导称，在朝鲜被判劳改15年的韩裔美国公民裴埈皓(Kenneth Bae)请求美国官员促成其获释，他并寻求朝鲜的原谅。

CNN播放的采访画面中，裴埈皓称其健康状况差，但他保持耐心，情况还好。裴埈皓穿着一件脏乎乎的蓝色囚服，看起来比以前瘦。

他在采访中称：“我希望得到朝鲜的原谅，并希望美国能促成我尽快获释。我请求他们(美国)的帮助。”

CNN从日本《朝鲜新报》获得了此次访问内容。裴埈皓在采访中表示：“我知道我的所作所为难以被原谅，但我希望事情能解决，让我能早日与我的家人团聚。”

今年早些时候，裴埈皓被朝鲜最高法院以反朝罪名判处劳改15年。(完)