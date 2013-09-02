朝鲜称因美韩军演，取消美国特使访朝邀请

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔9月1日 - 朝鲜周六晚间表示，由于美国与韩国上周在朝鲜半岛进行军事演习，使得人权对话不可能，对美国特使即将访问朝鲜讨论被扣押美国公民命运一事，朝鲜撤回邀请。
美国朝鲜人权特使Robert King定于上周五访问平壤，美国国务院称此行的目的是执行“人道主义使命”，确保韩裔美国人裴俊浩(Kenneth Bae)获释。
朝鲜以“反朝敌对罪”判处裴俊浩15年劳改。
朝鲜外交部称，美韩上周在朝鲜半岛的军演是演习“最明显的进攻和侵略本性的表现”。
朝中社在报道中援引朝鲜外务省发言人的说法称：“美国在人权对话的时刻破坏这一来之不易的谈话氛围。”
“尽管我们通过纽约联系渠道明确通知了美方此事，但令人意外的是，美国发表评论称对我们的行为感到诧异。”
美国和朝鲜此前举行年度计算机模拟演习，考验在面对可能出现的朝鲜入侵时两国的联合防御能力。
朝鲜对美韩军演反应强烈，并在今年3月针对美韩的另一场演习，威胁要进行导弹及核攻击，令地区紧张局势升温。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。