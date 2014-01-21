美国提出派特使赴朝解救裴俊浩

美国提出派遣一名特使前往朝鲜，争取被关押的美国传教士裴俊浩获释，但暗示恢复去核化谈判需要朝鲜放弃核武器计划。现年45岁的裴俊浩已被朝鲜关押逾一年。朝鲜以颠覆国家罪判处裴俊浩15年劳教。朝鲜国家通讯社和驻平壤的外国媒体报道称，裴俊浩周一在平壤友谊医院与一些外国和当地记者见面，请求华府帮助他回家。路透