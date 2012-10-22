韩国警察禁止活动人士向朝鲜发传单

韩国坡州10月22日电---韩国警察周一禁止活动人士向朝鲜发放传单。上周朝鲜曾发出威胁，若他们向朝鲜发放传单，将发动攻击。

韩国警察和军方封锁了通往传单发放地点的高速路出口，以阻止活动人士通过气球向朝鲜发放谴责平壤的材料。传单发放地点靠近朝韩两国间的非军事化区。

朝鲜上周五警告称，如果传单进入朝鲜，将向边界附近的发放地点开火。

活动组织者朴相学(PARK SANG-HAK)在高速路上与警察对峙时称，“（韩国总统）李明博今天早上醒来，怕了某个乳臭未干的小子（朝鲜领导人金正恩），于是决定制止我们。”

朝鲜脱北者和反朝活动人士经常使用气球向朝鲜发放传单和现金。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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