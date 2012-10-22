韩国警察禁止活动人士向朝鲜发传单

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
韩国坡州10月22日电---韩国警察周一禁止活动人士向朝鲜发放传单。上周朝鲜曾发出威胁，若他们向朝鲜发放传单，将发动攻击。
韩国警察和军方封锁了通往传单发放地点的高速路出口，以阻止活动人士通过气球向朝鲜发放谴责平壤的材料。传单发放地点靠近朝韩两国间的非军事化区。
朝鲜上周五警告称，如果传单进入朝鲜，将向边界附近的发放地点开火。
活动组织者朴相学(PARK SANG-HAK)在高速路上与警察对峙时称，“（韩国总统）李明博今天早上醒来，怕了某个乳臭未干的小子（朝鲜领导人金正恩），于是决定制止我们。”
朝鲜脱北者和反朝活动人士经常使用气球向朝鲜发放传单和现金。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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