欧盟淡化朝鲜半岛紧张局势 联合国称“非常危险”

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透罗马/布鲁塞尔4月9日 - 一名欧盟官员表示，欧盟认为朝鲜半岛爆发战争的风险有限，而联合国秘书长潘基文称半岛形势“非常危险”。
这名欧盟官员匿名表示：“我们意识到当前的半岛形势非常紧张，有发生冲突的可能。但我们认为，爆发武装冲突的风险有限。”
该官员说：“我们尚未看到朝鲜为发动攻击大张旗鼓做准备，平壤看似很平静。”但补充道，误判局势或局势升级的可能“不容忽视。”
这名官员称，欧盟将迅速采纳安理会上月通过的对朝新制裁。
朝鲜周二警告外国人撤离韩国，以避免被拖入一场“无情、神圣、报复性的战争”中。此后，联合国秘书长潘基文对局势表达了严重关切。
潘基文在罗马对记者表示：“目前的紧张状态非常危险。因失算或误判引发的小事件或许会造成一种无法控制的局势。”
他表示，他已经敦促朝鲜别再发表“挑衅言论”，并要求其邻国尝试对朝鲜施加影响力。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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