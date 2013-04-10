欧盟淡化朝鲜半岛紧张局势 联合国称“非常危险”

路透罗马/布鲁塞尔4月9日 - 一名欧盟官员表示，欧盟认为朝鲜半岛爆发战争的风险有限，而联合国秘书长潘基文称半岛形势“非常危险”。

这名欧盟官员匿名表示：“我们意识到当前的半岛形势非常紧张，有发生冲突的可能。但我们认为，爆发武装冲突的风险有限。”

该官员说：“我们尚未看到朝鲜为发动攻击大张旗鼓做准备，平壤看似很平静。”但补充道，误判局势或局势升级的可能“不容忽视。”

这名官员称，欧盟将迅速采纳安理会上月通过的对朝新制裁。

朝鲜周二警告外国人撤离韩国，以避免被拖入一场“无情、神圣、报复性的战争”中。此后，联合国秘书长潘基文对局势表达了严重关切。

潘基文在罗马对记者表示：“目前的紧张状态非常危险。因失算或误判引发的小事件或许会造成一种无法控制的局势。”

他表示，他已经敦促朝鲜别再发表“挑衅言论”，并要求其邻国尝试对朝鲜施加影响力。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。