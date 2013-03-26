日本和澳大利亚将制裁朝鲜外贸银行

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京/华盛顿3月26日 - 日本和澳大利亚计划对朝鲜外贸银行（Foreign Trade Bank）进行制裁。之前美国称该银行向朝鲜核项目提供资金。

日本政府消息人士称，日本可能在未来两三周内行动。澳大利亚外交部消息人士指出，澳大利亚很快可能就会宣布制裁。

美国一名高级官员表示，本月奥巴马政府宣布其措施后，试图劝说其他政府打击该银行。

该官员匿名表示，美国很早就清楚地认识到这家银行是朝鲜为核项目和弹道导弹项目进行融资的关键，因此认为通过向该银行施压、采取一切措施对其核扩散和大规模杀伤性武器努力进行施压是合理的。

外界对该行了解不多。韩国一名专家指出，该行也处理与中国的合法贸易和投资。美国国务院官员称，一些在平壤拥有使馆的欧盟国家利用该行处理使馆业务。

该美国官员和联合国外交官们称，美国曾要求安理会新一轮制裁中包括该银行，但是俄罗斯和中国反对。他们并未指出俄罗斯和中国为什么拒绝该提议。

俄罗斯和中国常驻联合国代表团都没有立即予以置评。（完）