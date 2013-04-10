欧盟若制裁朝鲜外贸银行 在朝援助组织将受影响

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京4月10日（记者 Megha Rajagopalan） - 援助人员称，若美国说服欧盟制裁朝鲜外贸银行，在朝鲜的欧洲援助组织将需要直接带现金进入该国，否则将不得不完全停止在那里的工作。
另外有消息人士称，德国和法国已表示，若欧盟制裁朝鲜外贸银行，可能会对在平壤的援助组织以及驻朝鲜欧洲使馆产生影响。
美国3月宣布对该银行的制裁，称其帮助向朝鲜核项目提供资金。上周日本亦作出相同举动，预计澳大利亚也将采取同样行动。美国的制裁措施禁止美国机构或个人与朝鲜外贸银行进行任何交易。
外国驻朝鲜使馆、非政府组织以及世界粮食计划署等联合国机构均使用该银行。援助人员称，朝鲜外贸银行是可以在朝鲜进行合法国际交易的最后一家大型机构，朝鲜特意要求非政府组织使用该银行。
“没有该银行工作将无法运转，除非你用旅行箱带现金进去，但我觉得这样做不妥，”Katharina Zellweger说道，她曾在2006-2011年担任瑞士发展与合作署驻平壤负责人。
布鲁塞尔外交官称，欧盟尚未提出制裁该银行的明确提议，但他们也不排除将来可能把该银行加入欧盟对朝鲜的制裁名单里。（完）
编译：程芳 发稿：张家伟
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