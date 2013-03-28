朝鲜威胁切断朝韩通讯 但开城工业园依然开放

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透韩国坡州(记者 Ju-min Park) - 尽管朝鲜威胁切断朝韩通讯，但朝韩边界的开城工业园周四依然开放。
朝鲜周三切断与韩国最后一部电话热线线路，并集合军队迎接他们所认为的来自韩国和美国的“敌意行动”。这部电话线路常常用于协调出入朝鲜开城工业园区事宜及用于同韩国的军事交流。
韩国官员称，在朝鲜当局用工业园区管理办公室单独的一条电话线路允许韩国民众进入工业园后，从当地时间0830开始，有近200名韩国人和166辆载有石油和原材料的车辆进入开城工业园。
朝鲜目前已切断与驻韩美军的一部直接电话线路及两国政府使用的一部红十字会热线。
44岁的卡车司机Park Chul-hee在坡州海关办公室外对路透表示：“我有点紧张，但我昨天到那里时发现看起来跟之前一样。”他说，开城工业园里里外外的朝鲜士兵近来一直穿着作战服。
穿越朝韩边界线的员工和贸易商们得确保此行用的是美元，有些人是从同事那里借了些美元，以确保在工业园的开销。美元是开城工业园的通用货币。
朝鲜切断热线的举动是针对联合国制裁作出的一系列最新威胁回应。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。