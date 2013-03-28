朝鲜威胁切断朝韩通讯，但开城工业园依然开放

(本文由路透中文网编译提供)

路透韩国坡州3月28日 - 尽管朝鲜威胁切断朝韩通讯，但朝韩边界的开城工业园周四依然开放。

朝鲜周三切断与韩国最后一部电话热线线路，并集合军队迎接他们所认为的来自韩国和美国的“敌意行动”。这部电话线路常常用于协调出入朝鲜开城工业园区事宜及用于同韩国的军事交流。

韩国官员称，在朝鲜当局用工业园区管理办公室单独的一条电话线路允许韩国民众进入工业园后，从当地时间0830开始，有近200名韩国人和166辆载有石油和原材料的车辆进入开城工业园。

朝鲜目前已切断与驻韩美军的一部直接电话线路及两国政府使用的一部红十字会热线。

44岁的卡车司机Park Chul-hee在坡州海关办公室外对路透表示：“我有点紧张，但我昨天到那里时发现看起来跟之前一样。”他说，开城工业园里里外外的朝鲜士兵近来一直穿著作战服。

穿越朝韩边界线的员工和贸易商们得确保此行用的是美元，有些人是从同事那里借了些美元，以确保在工业园的开销。美元是开城工业园的通用货币。

朝鲜切断热线的举动是针对联合国制裁作出的一系列最新威胁回应。（完）