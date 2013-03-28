朝鲜威胁切断朝韩通讯，但开城工业园依然开放

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透韩国坡州3月28日 - 尽管朝鲜威胁切断朝韩通讯，但朝韩边界的开城工业园周四依然开放。
朝鲜周三切断与韩国最后一部电话热线线路，并集合军队迎接他们所认为的来自韩国和美国的“敌意行动”。这部电话线路常常用于协调出入朝鲜开城工业园区事宜及用于同韩国的军事交流。
韩国官员称，在朝鲜当局用工业园区管理办公室单独的一条电话线路允许韩国民众进入工业园后，从当地时间0830开始，有近200名韩国人和166辆载有石油和原材料的车辆进入开城工业园。
朝鲜目前已切断与驻韩美军的一部直接电话线路及两国政府使用的一部红十字会热线。
44岁的卡车司机Park Chul-hee在坡州海关办公室外对路透表示：“我有点紧张，但我昨天到那里时发现看起来跟之前一样。”他说，开城工业园里里外外的朝鲜士兵近来一直穿著作战服。
穿越朝韩边界线的员工和贸易商们得确保此行用的是美元，有些人是从同事那里借了些美元，以确保在工业园的开销。美元是开城工业园的通用货币。
朝鲜切断热线的举动是针对联合国制裁作出的一系列最新威胁回应。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%