朝鲜一栋公寓楼坍塌 官方罕见道歉

路透首尔5月18日 - 朝中社报道称，朝鲜平壤一栋公寓楼坍塌，官员罕见地向民众表达歉意。

官方媒体对此事的第一则新闻报道是当局表示“深切慰问和歉意”，事件发生在周二。

朝中社刊登的声明称：“一栋公寓楼施工不当，官员监督、管控未尽责。”

朝中社称大楼坍塌造成了伤亡，但未透露数字。报道称救援工作周六已结束。

韩国统一部一名要求匿名的官员周日证实，平壤一栋23层的公寓楼周二坍塌。但该官员不愿说明他是从哪里得到的信息。

该官员称，据估计这栋楼里已经住了92户家庭，而在朝鲜，住户在大楼竣工前就入住是司空见惯的事情。

他说：“假设平均一户家庭四个人，估计有数百人遇难。”

韩国统一部发言人称，推测每层已入住四户人家，但他也表示，无法确知当时楼里有多少人。

朝中社表示，朝鲜当局采取了应急措施组织援救，并救治伤者。

报道称，朝鲜人民保安部部长崔富日（Choe PuIl）“表示忏悔”，称其未能充分对该项目进行监管，导致“难以想象的事故”。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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