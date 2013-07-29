美国前总统卡特计划访问朝鲜--报导

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔7月29日 - 韩联社周一报道称，美国前总统卡特正计划近期访问朝鲜(北韩)，希望争取被关押的美籍人士裴俊浩(Kenneth Bae)获释。
韩联社援引华盛顿一名消息人士的说法称，卡特已与朝鲜方面就访问事宜进行了接触，且为确保裴俊浩的获释，卡特很可能依靠私人关系访问朝鲜。
韩联社援引这名外交官的话报导称：“裴俊浩在朝鲜已被扣押了9个月，这个问题正成为美国的一个负担。”
“即便卡特的访问成行，此行的重点更多的是裴俊浩的获释问题。”
去年11月，裴俊浩带领一旅行团游览朝鲜咸镜北道时被扣留。朝鲜最高法庭今年5月份判处裴俊浩15年劳动改造。
朝鲜称，裴俊浩从事旨在推翻朝鲜政府的活动。裴俊浩承认自己是传教士，并表示在朝鲜进行过传教活动。
他的扣留及定罪正值朝鲜和美国就朝鲜导弹和核试验等问题陷入外交僵局之时，且朝鲜声称美国策划攻击朝鲜。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)