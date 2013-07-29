美国前总统卡特计划访问朝鲜--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔7月29日 - 韩联社周一报道称，美国前总统卡特正计划近期访问朝鲜(北韩)，希望争取被关押的美籍人士裴俊浩(Kenneth Bae)获释。

韩联社援引华盛顿一名消息人士的说法称，卡特已与朝鲜方面就访问事宜进行了接触，且为确保裴俊浩的获释，卡特很可能依靠私人关系访问朝鲜。

韩联社援引这名外交官的话报导称：“裴俊浩在朝鲜已被扣押了9个月，这个问题正成为美国的一个负担。”

“即便卡特的访问成行，此行的重点更多的是裴俊浩的获释问题。”

去年11月，裴俊浩带领一旅行团游览朝鲜咸镜北道时被扣留。朝鲜最高法庭今年5月份判处裴俊浩15年劳动改造。

朝鲜称，裴俊浩从事旨在推翻朝鲜政府的活动。裴俊浩承认自己是传教士，并表示在朝鲜进行过传教活动。

他的扣留及定罪正值朝鲜和美国就朝鲜导弹和核试验等问题陷入外交僵局之时，且朝鲜声称美国策划攻击朝鲜。(完)