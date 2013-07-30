卡特幕僚否认卡特计划近期访问朝鲜

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿/首尔7月29日 - 美国前总统卡特的代表周一否认卡特计划近期访问朝鲜（北韩）的消息。
此前韩联社报道称，88岁的卡特不久将访问朝鲜，敦促朝方释放美国公民裴俊浩（Kenneth Bae），后者以“反朝敌对罪”被判15年劳改。
卡特中心发言人康吉里奥（Deanna Congileo）对此予以否认。她在电邮声明中说：“卡特总统并无近期访问朝鲜的计划。”
韩联社引述消息人士的话称，卡特已接触朝方安排访问，他可能以私人身份访朝，寻求裴俊浩获释。
白宫则表态称，倘若卡特真的访问朝鲜，将是以私人身份访问。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。