卡特幕僚否认卡特计划近期访问朝鲜

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿/首尔7月29日 - 美国前总统卡特的代表周一否认卡特计划近期访问朝鲜的消息。
此前韩联社报道称，88岁的卡特不久将访问朝鲜，敦促朝方释放美国公民裴俊浩（Kenneth Bae），后者以“反朝敌对罪”被判15年劳改。
卡特中心发言人康吉里奥（Deanna Congileo）对此予以否认。她在电邮声明中说：“卡特总统并无近期访问朝鲜的计划。”
韩联社引述消息人士的话称，卡特已接触朝方安排访问，他可能以私人身份访朝，寻求裴俊浩获释。
白宫则表态称，倘若卡特真的访问朝鲜，将是以私人身份访问。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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