古巴前领导人劝诫朝鲜避免战争

南非总统祖马改组内阁 已任命有能力的官员--非国大副秘书长
路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透哈瓦那4月5日 - 古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗（Fidel Castro）周五劝诫朝鲜避免战争，并称当前朝鲜半岛局势是1962年古巴导弹危机以来最严重的核战争威胁之一。
卡斯特罗以朋友的姿态在古巴国家媒体撰文称，朝鲜已向世界展示了其技术实力，现在是时候记住该国对其他国家的义务了。
朝鲜近期频频对韩国发出战争威胁，并威胁要对美国发动核攻击。
卡斯特罗近年来积极倡导反核，他说：“朝鲜一直对古巴很友好，古巴也对朝鲜很友好，并将继续如此。现在朝鲜已经展示了其科技进步，我们要提醒朝鲜对其他友好国家的义务。不要忘记，这样的战争会对世界超过70%的人口造成特别的影响。”
卡斯特罗并指出，美国有责任阻止战争爆发，否则总统奥巴马的形象将沦为美国历史上最险恶的人物。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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