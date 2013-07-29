朝鲜周六举行盛大阅兵式 李源潮出席观看

路透平壤7月27日（记者 Se Young Lee/Maxim Duncan） - 朝鲜周六举行盛大阅兵式，庆祝朝鲜战争停战60周年。

朝鲜领导人金正恩和中国国家副主席李源潮在金日成广场看台上观看了阅兵式，阅兵式展示了包括中程导弹在内的武器。从装备和兵力规模看，这可能是朝鲜历来最大规模的阅兵式。

金正恩与李源潮通过翻译进行了交谈，金正恩在阅兵式上未作公开讲话。

朝鲜人民军总政治局长崔龙海致辞时表示，朝鲜将和平视为国家首要任务，军队是为了保卫朝鲜免受侵略。

“现实表明，为了寻求和平，必须做好战争准备。朝鲜将经济建设和提高人民生活水平作为最重要的任务，因此和平的环境空前重要。”崔龙海说道。

崔龙海此次表态语气平和，没有咄咄逼人的言论，也没有提及朝鲜核武项目或点名美国为首要敌人。

金正恩、李源潮和被视为朝鲜二号人物的张成泽等人一起观看了阅兵，此次还展示了新开发的中程导弹“舞水端”，战斗机和大型军用直升机飞过金日成广场上空。

一名韩国军事专家表示，此次阅兵式上展示的一些武器以前在朝鲜未出现过，包括新的地对空导弹。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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