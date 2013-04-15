朝鲜庆祝金日成诞辰纪念日 韩国呼吁该国为发展而改变

新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透首尔4月15日（记者 Ju-min Park/Chookyung Kim） - 朝鲜周一庆祝金日成诞辰101周年，人们纷纷向金日成塑像献花。不过朝鲜半岛局势尚无缓和迹象，韩国警告称朝鲜若无改变和发展，该国能否生存将存在问题。
联合国针对朝鲜2月的核试验对该国实施新的制裁后，朝鲜连续数周威胁称要对美国、韩国和日本发动攻击。
美国表示愿与朝鲜谈判，但前提是该国要放弃核武器野心。朝鲜则视其核武器为“宝剑”，誓言绝对不会放弃。
韩国国防部表示，尽管随着金日成诞辰纪念日即太阳节这一天的逐渐过去，担心朝鲜在当天试射导弹似乎已无道理，但韩国仍对朝方保持警惕。
“（韩国）军方没有放松对朝鲜军方活动的警惕，认为他们会随时进行挑衅，”韩国国防部发言人说道。
在朝鲜首都平壤，人们用节日鲜花迎接金日成诞辰纪念日。
朝鲜官方媒体周一对冲突准备只字不提，与以往针对其敌人的激烈措辞截然不同。
朝中社报道称，人们簇拥到金日成的塑像前，口中默念着“我的父亲，我们伟大的领导人”。
“这是他们从心底发出的真诚敬意，”报道称。
有预测称，朝鲜可能在金日成诞辰纪念日当天举行大规模阅兵，以展示其军力。但尚未有朝鲜进行阅兵的消息。
韩国外交部长尹炳世（Yun Byung-se）称，为了任何的经济发展希望，朝鲜政府必须听劝做出改变。
“若没有改变，该政府的生存可能面临问题，”尹炳世对记者说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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