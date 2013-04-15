朝鲜庆祝金日成诞辰纪念日 韩国呼吁该国为发展而改变

路透首尔4月15日（记者 Ju-min Park/Chookyung Kim） - 朝鲜周一庆祝金日成诞辰101周年，人们纷纷向金日成塑像献花。不过朝鲜半岛局势尚无缓和迹象，韩国警告称朝鲜若无改变和发展，该国能否生存将存在问题。

联合国针对朝鲜2月的核试验对该国实施新的制裁后，朝鲜连续数周威胁称要对美国、韩国和日本发动攻击。

美国表示愿与朝鲜谈判，但前提是该国要放弃核武器野心。朝鲜则视其核武器为“宝剑”，誓言绝对不会放弃。

韩国国防部表示，尽管随着金日成诞辰纪念日即太阳节这一天的逐渐过去，担心朝鲜在当天试射导弹似乎已无道理，但韩国仍对朝方保持警惕。

“（韩国）军方没有放松对朝鲜军方活动的警惕，认为他们会随时进行挑衅，”韩国国防部发言人说道。

在朝鲜首都平壤，人们用节日鲜花迎接金日成诞辰纪念日。

朝鲜官方媒体周一对冲突准备只字不提，与以往针对其敌人的激烈措辞截然不同。

朝中社报道称，人们簇拥到金日成的塑像前，口中默念着“我的父亲，我们伟大的领导人”。

“这是他们从心底发出的真诚敬意，”报道称。

有预测称，朝鲜可能在金日成诞辰纪念日当天举行大规模阅兵，以展示其军力。但尚未有朝鲜进行阅兵的消息。

韩国外交部长尹炳世（Yun Byung-se）称，为了任何的经济发展希望，朝鲜政府必须听劝做出改变。

“若没有改变，该政府的生存可能面临问题，”尹炳世对记者说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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