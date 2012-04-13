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时事要闻 | 2012年 4月 13日 星期五 18:36 BJT

金正恩当选朝国防委员会第一委员长

路透首尔4月13日电---朝鲜周五召开第12届最高人民会议第五次会议，选举金正恩为国防委员会第一委员长。

朝中社报导称，会议决定永远拥戴金正日为朝鲜国防委员会委员长。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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