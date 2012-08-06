金正日日本私厨重访朝鲜 称赞金正恩夫人有魅力--报导

路透东京8月4日电---日本媒体周六报导称，曾服务于朝鲜前领导人金正日的一名日本厨师11年後再次访问平壤，并与新任领导人金正恩及其夫人李雪主会面。他称李雪主“漂亮且有魅力”。

日本共同社和时事通讯社报导称，曾在20世纪80年末期到90年代担任金正日私人厨师的藤本健二(Kenji Fujimoto)，在从朝鲜返回途径北京时对记者表示，在他为期两周的访问中，金正恩很高兴与他会面。藤本健二为化名。

共同社报导称，藤本健二说金正恩很喜欢吃自己为他空运而来的金枪鱼。他曾在2003年出版过一本讲述他作为金正日私人厨师岁月的回忆录，该书以一种罕见视角讲述了朝鲜第一家庭的幕後生活。

藤本健二现在总是戴着黑色墨镜和各种帽子，且常常搬家，说明他感到自己的生活受到了威胁。

藤本健二在回忆录中透露，金正恩是金正日最疼爱的儿子。他称金正恩为“王子”，并称金正恩最像父亲。

当被问及他们是否讨论了与日本和朝鲜关系等有关问题时，藤本健二说：“我不是为政府工作访问（朝鲜）。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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