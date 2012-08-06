金正日日本私厨重访朝鲜 称赞金正恩夫人有魅力--报导

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透东京8月4日电---日本媒体周六报导称，曾服务于朝鲜前领导人金正日的一名日本厨师11年後再次访问平壤，并与新任领导人金正恩及其夫人李雪主会面。他称李雪主“漂亮且有魅力”。
日本共同社和时事通讯社报导称，曾在20世纪80年末期到90年代担任金正日私人厨师的藤本健二(Kenji Fujimoto)，在从朝鲜返回途径北京时对记者表示，在他为期两周的访问中，金正恩很高兴与他会面。藤本健二为化名。
共同社报导称，藤本健二说金正恩很喜欢吃自己为他空运而来的金枪鱼。他曾在2003年出版过一本讲述他作为金正日私人厨师岁月的回忆录，该书以一种罕见视角讲述了朝鲜第一家庭的幕後生活。
藤本健二现在总是戴着黑色墨镜和各种帽子，且常常搬家，说明他感到自己的生活受到了威胁。
藤本健二在回忆录中透露，金正恩是金正日最疼爱的儿子。他称金正恩为“王子”，并称金正恩最像父亲。
当被问及他们是否讨论了与日本和朝鲜关系等有关问题时，藤本健二说：“我不是为政府工作访问（朝鲜）。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。