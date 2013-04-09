中国对朝鲜日渐不满 但政策选择余地有限

路透北京4月8日(记者 Ben Blanchard) - 中国近期对朝鲜的批评空前严厉，但这不太可能意味着中国将针对朝鲜采取新的有力行动，因为如果中国出手过重，朝鲜崩溃，对中国而言将是非常危险的。

朝鲜2月进行第三次核试验，且此后以强硬措辞回应联合国制裁措施，令中国日益感到不满，但中国的政策选择余地有限。

若中国限制或中断对朝鲜的粮食和能源供应，并严格实施联合国制裁，将会损及朝鲜。而这样的做法是否会导致金正恩政权垮台，目前还不明确。

但中国不大可能冒这样的风险，因为这会导致大量朝鲜难民涌入中国，而与此同时朝鲜核材料将陷入无人监管的状态。

美国国家安全委员会前高级官员、曾作为白宫代表参与六方会谈的韩磊(Paul Haenle)表示：“中国终于认识到朝鲜正成为一个负担，需要着手应对。”

“但我认为，我们不会马上看到（中国态度）急剧转变，我们也不会看到（中国）公开宣布转变，这种转变会是循序渐进的，并且发生在幕后。”

中国外交部长王毅周末表示，中国不允许在其家门口生事。中国国家主席习近平在海南出席博鳌论坛时也指出，任何国家不能为一己之私把一个地区乃至世界搞乱。

美国议员抨击中国，称中国未能有效利用其影响力去约束朝鲜。但中国对朝鲜的影响力可能并没有那么大，朝鲜是一个长期孤立且对外界严重猜忌的国家，即便对中国也是如此。

韩国西江大学(Sogang University)朝鲜问题专家Chung Young-chul表示：“朝鲜和中国的互相依赖程度并不像许多人想的那样深。”

“无论从文化上还是历史上，像韩国人一样，朝鲜人也喜欢贬低中国人……朝鲜人非常不愿意附庸于中国。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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